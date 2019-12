Na modřiny z ringu si make-up od partnerky nepůjčuje: Jaké dárečky uzbecký drsňák pořídil pro těhotnou Moniku Bagárovou?

Makhmud Muradov je drsňák s něžným srdcem. Super.cz

"Snažím se, makám i v tělocvičně, abych žádná zranění neměl. Už mám deset dní po posledním zápase a měl jsem sice něco s okem, ale už to není vidět. Cítím se skvěle a už se zase připravuju na další zápas, jak můžete vidět," ukázal nám na párty v kasinu ve Vestci svoje dlaně a prsty plné mozolů a oděrek.

Svoje modřiny neschovává, i když jsme mu radili, jestli by nevyzkoušel třeba Moničin make-up. "Neskrývám nic, stejně Monika skoro žádný make-up nepoužívá, tak bych ani neměl kde brát. A jí se líbím takový, jaký jsem, stejně jako ona mně," vyznal se sympatický bojovník.

Prozradil nám také, že pro přítelkyni pořídil i speciální vánoční dárek, na kterém si dal záležet. "Má sice všechno, ale když chcete člověku udělat radost, vždycky si poradíte. Myslím, že dárek mám hezký. Důležité je, že člověk na vás myslí, není to o financích, ale o srdci. To je pak nejdražší dárek. Já něco zadal a za tři dny to bude hotové. Myslím, že bude ráda a vždycky, až se na to podívá, tak si na mě vzpomene," prozradil Mach, ale jak je známo, tím nejhezčím dárkem je pro oba jistě miminko, které spolu čekají. ■