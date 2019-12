Už to spolu táhnou víc než rok: Sámer Issa s o devět let starší přítelkyní pekli i cukroví, sestěhování ale neplánují

Sámer Issa už se ukazuje se starší blondýnkou více než rok. Super.cz

S přítelkyní Pavlou, které je třiačtyřicet, takže je o devět let starší než on, už se Sámer Issa (34) objevuje víc než rok. "Máme se rádi. Pavla je jedna z mála holek, které jsou vyspělé, a díky ní se snažím být lepší," svěřil zpěvák.

Poznamenali jsme, že Sámer je ještě sám velké dítě, jeho partnerka už dospělé dítě má, takže možná že je zvyklá. "O tom to není. Prožíváme a sdílíme spolu ty hezké momenty," míní. O sestěhování ale neuvažují. "Se mnou je to těžké, jsem hrozný bordelář, mám navíc dvě kočky, dva psy, spoustu zvířat, takže když ke mně přijde, nejdřív ze všeho začne uklízet. Býváme u sebe, jeden víkend u ní, která má krásný čistý byt, a jeden u mne," prozradil.

"Pavla umí i suprově vařit, pekli jsme společně i vánoční cukroví. Je to poprvé, co se o mě někdo tak hezky stará. Tedy kromě maminky. S ostatníma holkama to byl spíš úlet a večírky, zatímco ona na párty moc není a musím ji přemlouvat, aby se mnou šla," uzavřel Sámer, jehož přítelkyně doprovázela na vánoční párty kasina ve Vestci, kde vystupoval. ■