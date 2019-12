Aby dceři udělala krásné Vánoce, Mahulena Bočanová neodmítne žádnou roli: Jak herečka, která žije sama, finančně vychází?

Mahulena Bočanová svěřila, že bere každou práci. Super.cz

Chalupa její sestry v jižních Čechách a spousta dárků. Takové jsou tradiční Vánoce Mahuleny Bočanové (52) a její dcery Mariny. "Každý rok si říkáme, že to nebudeme s dárky přehánět a že budeme dárky dávat jenom dětem, ale pak to pod tím stromkem vidíme, a říkáme si, že jsme úplně praštěný na hlavu. Už mám všechno zabalené a čeká to jen na ten transport. Máme rádi ty naše stereotypy," svěřila Mahulena.