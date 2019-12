Zima v New Yorku: Mladá česká zpěvačka si užívala na ikonických místech velkého jablka

Nelly Řehořová si cestou do New Yorku splnila sen. Foto: archiv N. Řehořové

Úspěšně odjela koncerty jako předskokanka Michala Hrůzy a Ewy Farne. Nedávno také pustila do světa nový vánoční klip s názvem Pod jmelím. A jen co proběhl jeho křest, zpěvačka sbalila kufry a odletěla se svou sestrou do USA.

„Vždycky jsem si přála vidět vánoční New York. Tohle město je hodně crazy! Všechno je velký, třpytivý a všude hodně lidí, ale to k tomu patří,“ vyprávěla zpěvačka, která téměř celé léto strávila pro změnu na Maltě studiem angličtiny, takže se ve velkém jablku, jak se New Yorku přezdívá, rozhodně neztratila.

Cestu do New Yorku si nadělily se sestrou jako (před)vánoční dárek, na Štědrý den už byly doma. „Neumím si představit, že bych na Štědrý den nebyla doma a neměla ty pravé české Vánoce,” svěřila. Závěr roku pak zpěvačka bude trávit skoro už tradičně na horách, které opravdu miluje. Letos to bude v Nízkých Tatrách, kde nabere síly do veškerých povinností, které ji čekají v příštím roce.

„Čeká mě maturita, takže to bude na prvním místě, maturitě budu muset podřídit veškerou práci. Také budu hrát v muzikálech Kvítek mandragory, Muž se železnou maskou a Kocour v botách, které mám nazkoušené. V Divadle Broadway mám ale skvělé alternace, takže si nemohu vůbec stěžovat. A moc se těším i v červenci na vystoupení na festivalu Prima Fest na Vysočině,“ dodala závěrem Nelly. ■