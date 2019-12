Ilustrační foto Profimedia.cz

Chybí vám partner, který by vám dal pusu pod jmelím s přáním štěstí a lásky? Pak pro vás máme jednoduchý návod, který si vymyslel vtipálek z Londýna Arron Crascall. Jednoduše si jmelí zavěsil na delší tyč a vyrazil s ní do města. Podívejte se, jak to celé dopadlo.