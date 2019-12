Bývalý přítel hvězdy Ulice Hany Holišové se stal tatínkem! Pochlubil se fotkou z porodnice se slzami v očích

Tomáš Smička s přítelkyní Dorotou Foto: Super.cz/ Facebook T. Smičky

Dojatý tatínek ukázal pár dní po narození chlapečka jeho první snímky z porodnice a připsal k nim emotivní popisek.

„Za pár hodin to bude přesně týden, co se k nám rozhodl přijít náš malej zázrak milovanej. Neumím popsat to, co se ve mně odehrává, když se na něj dívám a držím ho v náručí...nekonečná láska! A obrovský dík i poklona mé milované Dorota Paulik! Byla jsi neuvěřitelná a zvládla to všechno bravurně!!! Smekám...MILUJU VÁS,“ nešetřil láskyplnými slovy herec.

Tomáš se poprvé začal ve společnosti objevovat se svou současnou láskou minulou zimu a v létě oznámili, že se jejich rodina rozroste o jednoho člena. Předtím tvořil pár s vítězkou show Tvoje tvář má známý hlas Hankou Holišovou (39), se kterou se dali dohromady při účinkování v muzikálu Ať žijí duchové. Pro herečky a zpěvačky měl Tomáš vždy slabost, v minulosti randil například i s muzikálovou hvězdou Kamilou Nývltovou (30).

Jak se zdá, tu pravou už tanečník konečně našel a z nové životní role tatínka je štěstím bez sebe. ■