Rita Ora Profimedia.cz

Blonďatá kráska se ve svém těle cítí skvěle a je to na jejích fotkách znát. Rita se ukázala fanouškům v bikinách, ze kterých jí znovu lezla prsa spodem. Skoro by se dalo říct, že už je to jejím pravidlem a větší plavky si kvůli objemnému poprsí pořizovat nebude.

Zpěvačka má za sebou náročný rok, kdy hojně koncertovala, nafotila několik kampaní, a také natáčela film Oliver Twist. Nyní si s rodiči a sourozenci užívá vánoční dovolenou na St. Barts a pod fotkami, které zveřejnila na svém instagramovém účtu, píše, že už je připravená na výzvy v roce 2020. ■