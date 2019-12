Hvězda teprve čtyřiadvacetiletého Marka Lambory strmě stoupá. Super.cz

V listopadu vyhrál Marek Lambora show Tvoje tvář má známý hlas . Na začátku ledna jde do kin pohádka Zakleté pírko, v níž hraje menší roli knížete, jen o pár dní později začíná na Primě nový seriál Slunečná, v němž dostal hlavní mužskou roli, a v březnu se v kinech objeví další pohádkový příběh z říše fantasy Princezna zakletá v čase, kde už bude princem.

"Skoro se bojím, aby mě nebylo moc," svěřil nám čtyřiadvacetiletý sympaťák. "Mám ale samozřejmě velkou radost, že se to takhle poštěstilo. Nevím, čím to bylo, prostě se sešlo víc věcí dohromady," upřesnil, že projekty vznikaly odděleně, a například úspěchem ve Tváři, která obvykle vítěze posune profesně dál, to nebylo.

My jsme se setkali kvůli primáckému seriálu, o kterém jsme si povídali nejvíc. Už v prvním díle, jehož ukázku jsme měli možnost zhlédnout, zazní, že je jeho postava doslova kretén. Takže nás zajímalo, zda tomu tak opravdu je. "Janek takový z půlky je, ale z té druhé poloviny je hrozně hodný kluk, který má v sobě zakořeněné nějaké morální zásady. Ale nechce je dávat najevo, protože je rád, když ho v byznysu všichni berou jako dravce," upřesnil charakteristiku svého hrdiny Lambora. ■