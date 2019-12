Muž roku si těžce popálil obličej a přišel o vlasy: Našel si ale novou holku. A je to kočka!

Jiří Kmoníček si těžce popálil obličej. Super.cz

"Byla to malá nehoda, nebudu vyprávět, že jsem bojoval s drakem. U kamaráda v garáži mi něco bouchlo do obličeje. Naštěstí jsem se rychle a bez trvalých následků zahojil, i doktoři říkali, že to bylo hodně rychlé. Přes celý obličej jsem měl obvazy a vypadal jsem jako mumie, takže jsem ani nevycházel," svěřil nám na párty kasina ve Vestci, kde svoji vyholenou hlavu předvedl poprvé.

Jirky jsme se ptali i na Ivanu Jirešovou (42), s níž měl podle některých informací chodit a ona se s ním údajně rozešla. Ke vztahu s o dost starší herečkou se vyjadřovat nechtěl, zato se pochlubil novou přítelkyní.

S blondýnkou Marií se poznali při natáčení na Nově, kde byli za ženicha a nevěstu, a tam přeskočila jiskra. Marie pracovala také jako modelka, ale zároveň píše pro pánský časopis a také pracuje jako barmanka ve čtyřhvězdičkovém hotelu. ■