Řekl jsem si o neuvěřitelné peníze a oni mi je dali, říká Štáfek o Ulici. Přesto už podruhé končí

Jakub Štáfek končí v Ulici.

„Abych to uvedl na pravou míru, ta věc se měla tak, že už jsem skončil před dvěma lety a chtěl jsem si dát delší volno. Ale v Ulici mě přemluvili. Řekl jsem si o neuvěřitelné peníze a oni mi je dali. Bylo to ale moc fajn, uteklo to jako voda a s Jankou (Janka Kovalčiková, představitelka jeho seriálové partnerky Kataríny - pozn.) je sranda. Bylo to příjemný,“ uznal seriálový Matěj Jordán, že se natáčení vyplatilo.

V době, kdy diváci Štáfka v Ulici uvidí naposledy, bude herec na cestě do Afriky. Dvacátého prosince s kamarádem odletěl na třítýdenní dobrodružství napříč tamními státy.

Spolu se Štáfkem z děje zmizí i jeho seriálová rodina, kterou tvořila Alena Mihulová, Marta Sládečková, František Kreuzmann a Janka Kovalčiová. „Trošku jsem smutná, zvykli jsme si na sebe a byli jsme tu rádi. Měli jsme tady skvělou partičku. Ale telefony na sebe máme a doufám, že se budeme vídat,“ dodala Alena Mihulová. ■