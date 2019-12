Rozvádějící se představitel Steva z Beverly Hills 90210 manželce platit nehodlá: Navrhl, aby si našla práci

Ian Ziering se rozvádí s Erin Ludwig. Profimedia.cz

Začátkem listopadu se Ian Ziering (55) svěřil světu, že se s manželkou Erin Kristine Ludwig (34) rozcházejí. Svoji byli skoro deset let a žádost o rozvod podala právě Erin. Jako odpověď na to Ziering navrhl, aby se jeho odloučená choť stala finančně soběstačnou, jinými slovy, aby si našla práci. Potvrzují to prý dokumenty, které obdrželo TMZ.