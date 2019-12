Důvod jeho velké životní radosti. Hůlka chystá Vánoce pro svou milovanou dceru

Budou to zcela jiné Vánoce. Michaela Feuereislová

Od minulého roku mají Vánoce pro Daniela Hůlku (51) zcela jiný rozměr. Loni v únoru se zpěvákovi narodila dcera Rozárka a on má šanci dívat se na svátky i dětskýma očima. „Od narození Rozárky Vánoce vnímám trochu jinak. Když člověk žije sám, tak je zase tak moc neprožívá. Ale s dítětem je to jiné. Takže chystáme Vánoce pro dceru a to je velká radost. Loni byla ještě miminko, takže teď už to bude i jinak vnímat, takže z tohohle důvodu se na to moc těším,” uvedl dojatě Hůlka.

Štědrý večer oslaví Hůlka spolu s manželkou Barborou a dcerkou v jeho domě v Jevanech a poté budou odjíždět za rodinou do Brna. V jeho rodině se budou dodržovat tradiční obyčeje. „Některé vánoční zvyky máme rádi. Určitě si letos opět o Vánocích rozkrojíme jablka, ať víme, co nás čeká... Venku na zahradě máme ozdobený zeleninový ’vánoční stromek’ pro zvířátka. Rozárka pečlivě doplňuje mrkvičky,” říká zpěvák a dále dodává: „A moc se těším na 25. prosince, kdy se již tradičně se svými kamarády a sousedy potkáme v jevanském kostelíku Aldašín a zazpíváme si Českou mši vánoční.”

Dárky Hůlka raději dostává, nebo kupuje? „Raději kupuju. Ale nesnáším to nakupování před Vánocemi, ty tlačenice v krámech, to mívám chuť pár minut po vstupu do obchodu zase rychle odejít,” říká Dan, který nakonec ale v nákupním zápolení vydrží. „Loni jsem kupoval všechno na poslední chvíli a bylo to šílený, takže letos jsme začali nakupovat dárky už po prázdninách a jsem ve větším klidu.”

V našem předvánočním rozhovoru jsme se museli Dana zeptat i na jeho předsevzetí. „Jedno z mých loňských předsevzetí bylo vrátit se k opeře. Právě to se mi podařilo projektem Belcanto, který je vlastně mým splněným snem, na který se s kolegy moc těšíme,” říká hvězda muzikálů.

„Operu jsem vystudoval a po všech těch letech strávených v muzikálech jsem snil o tom, že se k ní vrátím, ale přiznávám, že člověk za ty roky pozbude jistotu. Ale když jsem před rokem začal brát hodiny operního zpěvu u Vlado Chmela, začal jsem mít pocit, že by to přece jen šlo,“ říká Daniel a jeho pěvecký kouč Vlado Chmelo, který má za sebou úctyhodnou pěveckou kariéru, během které vystupoval v nejuznávanějších operních scénách po celém světě, k tomu říká: „O tom, že je Dan výjimečný zpěvák, nebylo pochyb, ale když se ke mně před rokem dostal, ani ve snu jsme nečekali, že bude dělat takové pokroky. Po těch letech v muzikálu si dokázal udržet svěží hlas a já mu musím vyseknout poklonu, protože dnes si odvážíme myslet na velké role, ve kterých může využít to, co mu bylo naděleno.“ ■