Tahle to Evě Burešové sekne v průsvitném topu: Krásná herečka prozradila, že Štědrý den stráví se svým ex!

Herečka Eva Burešová (26) bude hvězdou nového primáckého seriálu Slunečná. Její postava je single samostatná žena, která Evu svým způsobem připomíná. "Ještě donedávna jsem taková byla také, teď už jsem si uvědomila, že to není potřeba, i když vím, že bych to zvládla," míní Eva, které to na představení seriálové novinky seklo v průsvitném topu, pod kterým jí prosvítala červená podprsenka.