Novou Miss America je tato krásná biochemička. Do plavek nemusela

Miss America 2020 Camille Schrier Profimedia.cz

Schrier má vystudovanou biochemii a biologii a nyní usiluje o doktorský titul z farmacie. Vědecký experiment Schrier předváděla také ve volné disciplíně. Ta zůstala, narozdíl od promenády v plavkách.

Organizátoři už loni oznámili, že ženy nebudou posuzovat podle jejich zevnějšku, ale zaměří se na osobitost a duchapřítomnost dívek. „Nebudeme vás již hodnotit na základě vzhledu. Posouváme se vpřed,“ vzkázala dívkám předsedkyně soutěže Miss America Gretchen Carlson.

Vynecháním promenády v plavkách mají účastnice více prostoru pro prezentaci svých projektů a názorů. Vítězka například propagovala svou platformu (Mind Your Meds: Drug Safety and Abuse Prevention from Pediatrics to Geriatrics), která má za cíl poučit veřejnost o nebezpečí špatného užívání a zneužívání léků na předpis a možných následcích. ■