Šaty ve tvaru sněhové vločky, dýdžej, orchestr i zvonky štěstí pro Gotta. Dara Rolins předvedla svou verzi Vánoc

Vánoce podle Dary Foto: Petr Klapper

Deset let si Dara Rolins (47) dávala na čas, než opětovně uspořádala svůj Vánoční koncert. A čekání vskutku stálo za to.

„Byl jen jediný koncert, a tak se kolem něj točilo hodně pozornosti. Pracovala na něm spousta lidí a i v mých myšlenkách a pocitech to zabíralo hodně místa. Měla jsem z něho přirozeně hodně respekt a trému,” promluvila zpěvačka o dlouho připravovaném počinu a dále dodala: „Nešlo o klasický koncert, ale spíš o muzikálové představení, které mělo premiéru a derniéru zároveň, tak jsem na něj měli jen jednu zkoušku.”

Je pravda, že vyčkávání se vyplatilo a této velkolepé show s obří LED projekcí, početným symfonickým orchestrem, dýdžejem za mixážním pultem, desítkami tanečníků a hvězdných hostů by v Česku mohl jen málokterý umělec konkurovat.

Vánoční koncert umožnil zabrnkat i na citlivou notu, a tak Rolins vzpomínala na svou zesnulou manažerku Evu Skallovou (✝36), tatínka Dušana (✝68) a došlo i vzpomínku na Karla Gotta (✝80) při zpěvu megahitu Zvonky štěstí.

Během večera na obří scéně vystoupili kromě popové divy i hvězdní hosté. Již jsme vás informovali, že velkým překvapením bylo vystoupení Matěje Homoly. Kromě něj zde zpívala Tonya Graves, která při té příležitosti oslavila své narozeniny, zpěvaččin letitý souputník Dan Bárta nebo mladá kolegyně Monika Bagárová.

Podle jakého klíče zpěvačka kolegy vybírala? Musely to být pro mě blízké osoby. Tak to mám ostatně odjakživa. Když to tam není, tak mě to nezajímá. Nestojím o prázdné spolupráce s někým, koho neznám lidsky. Všichni tito lidé jsou moji přátelé a jsou mi blízcí,” vysvětluje Dara.

Popová diva oblékla během koncertu dvě velké večerní róby, které sama pomáhala navrhnout.

„Šaty se šily pro tuto příležitost. Navrhla jsem si je sama s holkama, které mi šijí kostýmy. Ty první šaty byly důležité, bylo to totiž entrée, a tak jsme i se stage designérem Martinem Hruškou řešili, jaké šaty zvolit, aby se dostavil wow efekt. V šatech se zpívalo, chodilo a tančilo pohodlně,” říká Dara, která koncertovala nezvykle v podpatcích.

Sama Dara Rolins si celý večer užila. „Bylo to překrásné a moc jsem si to užila. Je to nepopsatelný pocit zpívat ve vyprodaném sále. V sále přede mnou seděli lidé, kteří se na mě usmívali. Ženské měli krásné šaty, muži v oblecích. Krásná atmosféra,” říká Dara Rolins. ■