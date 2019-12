Dominika Cibulková Profimedia.cz

Dominika je ve 4. měsíci těhotenství a už je to na ní pořádně znát. „Můžu říct, že jsem momentálně ve 4. měsíci. Pohlaví i jméno už s Michalem víme, ale zatím si to ještě chvíli necháme pro sebe. Prozradím jen, že to bude slovenské jméno. Upřímně jsem ráda, že těhotenství už nemusím maskovat, protože bříško roste," řekla Novému času na Slovensku Dominika.

"Pro mě je to celé jeden úžasný pocit, velmi se těším. Termín nám vychází na začátek června," dodala tenistka. ■