Jak je to s milionovou exekucí manžela Krainové? Případ nabral rychlý spád

K nepříjemné záležitosti se Karel Vágner postavil čelem. Michaela Feuereislová

Byznysmen se k tomu postavil čelem a exekuci přiznal. „Je to vyvrcholení mých interních sporů s bývalým společníkem. Je to patnáct let stará záležitost ohledně Fashion TV. Věřím tomu, že ale nakonec dojdeme k dohodě. Řešíme vyrovnání s některými společnostmi,” řekl před pár dny Super.cz.

Nyní Vágner uvedl, že dluh srovnal. „Spor, který vznikl v souvislosti s historickým obchodním projektem Fashion TV, kde jsme se společníkem nedošli k dohodě, se řešil soudní cestou. Výsledné rozhodnutí jsem akceptoval, k dnešnímu dni je exekuční pohledávka v plné výši uhrazena,” řekl Vágner.

Ten je jistě rád, že je spor za ním a před svátky má zase čistý stůl. ■