Reakce Lucie Vondráčkové na porod Šafářové spustila lavinu: Co jí vzkazují fanoušci?

Lucie Vondráčková Foto: Jakub Ludvík

A právě reakce Vondráčkové na to, že její ex má dítě s jinou, překvapila všechny fanoušky. Zpěvačka totiž nebyla vůbec zhrzená, a naopak Plekancovi a Šafářové k miminku pogratulovala.

„Hodně zdraví a štěstí nové sestřičce přejí brácha Adam, Maty a Lucka,“ napsala na sociální síti. Příspěvek oblíbené zpěvačky ihned sklidil vlnu nadšených reakcí.

„Lucka má teda grády, říkal jsem si, jak bude reagovat. A ona není žádná zhrzená manželka, ale silná žena,“ napsal jeden z fanoušků.

A další se přidávali. „Luci, jste skvělá. Proč válčit, to by neprospělo klukům, a to každý neumí,“ zněl jeden z mnoha komentářů. „Lucinko, jste nejlepší a víte, co se sluší. Už navždy bude holčička patřit ke klukům, už napořád bude jejich malá sestřička. Lucinko, mám vás ráda a přeji, ať jste vy i synové šťastní,“ přidala se jedna z Lucčiných fanynek.

Nenašel se téměř nikdo, kdo by snad Vondráčkovou obvinil z toho, že gesto udělala z čiré vypočítavosti, aby byla viděna v pozitivním světle. Naopak byla vesměs chválena. Jak to tak vypadá, mezi Vondráčkovou a Plekancem je válečná sekera nadobro zakopána. ■