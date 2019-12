Bývalý šéfkuchař Alžběty II.: Přípravy na královské Vánoce přirovnal k vojenské operaci

Darren McGrady Profimedia.cz

Bývalý šéfkuchař královny Alžběty II. (93) či později princezny Diany Darren McGrady povyprávěl, jak z hlediska svátečního menu probíhají přípravy na Vánoce královské rodiny. Plánování prý zabere celé měsíce. „Den před odjezdem zabalíme všechno vybavení do košů a pak je lidé z armády naloží do náklaďáků. Je to doslova vojenská operace,“ uvedl pro sérii The Royal Story.