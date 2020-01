6 známých maminek, které propagují kojení. Které krásky se pochlubily „kojící“ fotkou na internetu?

Tyto maminky se za intimní snímky se svými dětmi nestydí. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress, Herminapress

Například herečka Míša Maurerová (40) se minulé Vánoce pochlubila kojícím snímkem přímo před vánočním stromkem. „V 15ti jsem si děsně přála velký prsa a velkou rodinu a za cca 25 let se mi sny plní,“ napsala tehdy Míša k fotce s čerstvě narozenou dcerkou Emmou.

O tom, že „hlad nepočká“, je přesvědčená i Míšina herecká kolegyně a jmenovkyně Michaela Tomešová (28). Ta svého staršího syna Kristiána kojila i v pauze během divadelního představení. Jelikož je mladá herečka ke svým fanouškům velmi sdílná i v jiných tématech, nebála se jim na svém instagramovém profilu ukázat ani to, jak krmí svého chlapečka.

K trendu nechat se zvěčnit s miminkem na hrudi se přidala i blogerka, herečka a modelka Nikol Moravcová (32). Pod svým snímkem, na kterém kojí dcerku Violet, se rozepsala o tom, že krmit miminko není úplná procházka růžovou zahradou.

„Já si třeba neřekla, tak a teď budiž mlíko v mých ňadrech, pokud možno prvních pár dní na imunitu a pak na uhašení hladu a žízně tohoto malého tvorečka. Zařídilo se to nějak samo. A to, že malá saje jak pijavice, je další přirozený instinkt, který si neumím vysvětlit, ale teda před čím mě nikdo sakra nevaroval, že to bude tak strašně bolet,“ posteskla si Nikol.

Podívejte se v galerii na další známé maminky, které se vyfotily se svou ratolestí. ■