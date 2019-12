Bezpohlavní zpěvák Sam Smith míval z Vánoc depky: Teď je ale všechno jinak, fanouškům se pochlubil svými faldy

Sam Smith Profimedia.cz

„Vánoce jsou skoro tady. Během nich se vždycky trápím s postavou,“ přiznal se zpěvák, který má s váhou problémy už od dětství. První liposukci dokonce podstoupil ve dvanácti letech.

„Miluju koláče a všechny sladkosti. Vždy během Vánoc naberu. Píšu to nejen pro vás, ale také pro sebe. Pojďme si připomenout, že bez ohledu na to, jak vypadáme, zasloužíme si lásku. Pojďme milovat naše proměnlivá těla. Podívejte se na sebe do zrcadla s vánoční náladou a laskavostí a buďte k sobě něžní. Pro mě je to každodenní boj, nejste v tom sami,“ napsal.

Až letos, kdy si konečně rozmyslel svou identitu, se Smith smířil s vlastním vzhledem. V dětství ho kvůli váze šikanovali. Letos se však stále častěji objevuje na sociálních sítích s obnaženým trupem a chlubí se svými špíčky. ■