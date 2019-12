Mladá Ruska se už 7 let neholí. Matka jí řekla, že vypadá odporně

Katrina Hendrix Profimedia.cz

Katrina se holila od 12 let, a jelikož má tmavé ochlupení, které jí navíc rychle roste, šlo o každodenní rutinu. Nejen proto se před víc než sedmi roky rozhodla, že s tím přestane. Pro tehdy jednadvacetiletou Rusku to nebylo zrovna jednoduché. Lidé na ulici si šeptali za jejími zády a odsoudila ji i vlastní matka. „To bylo to nejhorší. Slyšet něco takového od milovaného člověka bylo jako dostat ránu do srdce,“ uvedla Hendrix s tím, že matce trvalo několik let, než její rozhodnutí akceptovala. „Teď už mě také podporuje. Pořád sice není fanynkou ochlupených žen, ale už ji to nešokuje,“ říká Katrina.

O (ne)holení svého těla veřejně mluví proto, aby ukázala ženám, že v tom, jak budou vypadat, mají, nehledě na konvence a mínění společnosti, svobodnou volbu. I když nátlak je značný, alespoň Katrina jej cítila, hlavně prý ze strany žen. Muži podle jejích zkušeností ženské ochlupení akceptují snáz. „Vždy jsem se obávala reakce partnerů. Ale k mému překvapení a radosti nebyl ani jeden proti,“ svěřila.

„Nechat si narůst chloupky zprvu nebylo moc příjemné. Svědilo to, ale brzy to ustalo. Nejdřív jsem si nechala chloupky v klíně, pak v podpaží, a nakonec i na nohou. Ale nenechala jsem je narůst hned, dlouho jsem si sem tam oholila podpaží a nohy, protože jsem se styděla. Ale po pár měsících se ze mě stala regulérně chlupatá žena,“ dodala Hendrix. ■