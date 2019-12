Eva Burešová vyvedla na premiéru pohledného přítele. Stráví s ním a se synem první Vánoce?

Budou spolu na Štědrý den? Herminapress

„Jsme oba velkými fanoušky Star Wars, premiéru jsme si užili naplno. Strašně nás to bavilo už u vstupu, kde byla spousta cosplay v kostýmech hrdinů z filmu,” nechala se slyšet po projekci herečka a zpěvačka. Eva velmi ráda navštěvuje kino, ale nyní na to nemá tolik času. „Do kina jsme chodili hodně v létě, teď už je toho času méně, ale snažíme se vždy najít nějakou chvíli na kulturu. Nathánek byl s babičkou doma, těšíme se, až jednou do kina bude chodit s námi.”

Využili jsme příležitosti a zpovídali Evu, jak si její partner rozumí se synem Nathanielem, o kterého se stará sama. „Kluci si rozumí skvěle. Dokážeme si společně hrát hodiny. Jsem ráda, jak hezky se navzájem přijali,” neskrývá radost sympatická kráska.

A stráví spolu trojlístek Vánoce už jako rodina? „Na Štědrý den spolu nebudeme, ale tento rok budeme v Česku, takže o svátcích společně navštívíme mou rodinu na Moravě,” říká Eva Burešová. ■