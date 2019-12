Trapný moment mezi Kate a Williamem rozdělil Británii: Příznivci se vévodkyně zastávají, kritici nestačí žasnout

Kate a William mají opět o zábavu postaráno. Profimedia.cz

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

Ačkoliv možná o nic nešlo, byl to právě tento okamžik, který fanoušky královského páru zaujal nejvíc. Video koluje po sociálních sítích a vznikají sáhodlouhé konverzace. Někteří Britové evidentně vůbec nechápou, co to do Kate vjelo.

„Co se to právě stalo, tomu nerozumím,“ zaznělo od jednoho z komentujících na Twitteru. „Uhnula mu tak rychle, wow,“ přidal se jiný s tím, že si video přehrával tak stokrát.

Jiní se vévodkyně naopak zastávali a připsali jí k dobru, že reagovala správně. „Mám rád, jak vystupují na veřejnosti, je to profesionální. Nechci vidět žádné mazlení a muckání. Je to divné sdílet se světem tak intimní moment,“ vyjádřil se jeden ze zastánců Kate.

Fanoušci také poukázali na fakt, že Kate úhybný manévr nedoprovodila žádným výrazem tváře. „Netrvalo to dlouho, ale řekla bych, že oba byli v dobré náladě,“ konstatovala další fanynka.

Ať za tím bylo cokoli, neovlivnilo to reputaci královského páru příliš negativně. Po odvysílání pořadu začali Britové Kate opěvovat jako „národní poklad“ a „budoucí královnu“. Ještě větších ovací se dočkali poté, co fotograf Benjamin Wareing sdílel na sociální síti rodinný snímek páru s dětmi, kterým se pravděpodobně chystají popřát světu veselé Vánoce.