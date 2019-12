Před porodem si splnila ještě jeden sen: Těhotná seriálová kráska křtila svoji první desku. Ukázala bříško ve 4. měsíci

Ivana Korolová má ve 4. měsíci ještě ploché bříško. Foto: Filip Kůstka

Jen co skončilo natáčení seriálu Krejzovi, vrhla se Ivana Korolová na dráhu zpěvačky. Splnila si svůj velký sen a pustila do světa svoji první sólovou desku Kruhy, kterou o víkendu pokřtila v paláci Akropolis. A kdo by si myslel, že má zpěvačka a herečka kolem sebe tým lidí, mýlí se. O všechno se stará sama.

Ivana Korolová - PALEO

„Někdy zjišťuji, že jsem až moc velký maximalista a sama si vytvářím zbytečné překážky. Kdybych si řekla, že toho nemusím dělat tolik, bylo by to pro mne snazší, ale nedá mi to a stejně všechno zařídím,“ přiznává Korolová, která zažila svůj první velký koncert.

„Snažíme se všechno pojmout ve velkém, aby to bylo hezké. Občas mě přepadne velká tréma, ale že bych z toho třeba zapomněla text, to doufám nehrozí. Bylo by blbý, kdybych si nepamatovala vlastní texty, to se nedá zakamuflovat. Jen si přeju, aby všechno klaplo,“ smála se. Velkou oporou je zpěvačce samozřejmě manžel Jiří Veselý, který zároveň sedí za bicí soupravou a udává kapele rytmus.

Deska Kruhy vznikala víc než rok. „Dost dlouho jsem hledala hudební styl a taky mi dělaly těžkou hlavu texty. Zlomilo se to, až když mi jeden napsala moje kamarádka Marika Šoposká. Dokonce i náš hudební producent Armin Effenberger řekl, že se mu to líbí, a svolil k natočení desky,“ doplnila.

O tom, že je Ivana Korolová herečka, skvělá dabérka a muzikálová zpěvačka, která momentálně hraje v muzikálu Tarzan v Divadle Hybernia, ví asi každý, ale o tom, že objíždí festivaly s vlastní kapelou, už málokdo. „Když jsem začala chodit s mým dnes už manželem, tak mě najednou ta hudba okouzlila mnohem víc a nějak se ta touha zpívat s kapelou ve mně zrodila. Samozřejmě mi Jirka radí, inspiruje mě a dokáže být i ostrý. Umíme se třeba ve zkušebně i kvůli něčemu pohádat, ale tam to taky zůstane. Doma už to neřešíme,“ přiznává Ivana.

Kapela pro ni zároveň představuje i malá zadní vrátka. „Pokud se to povede a rozjedeme se, už nebudu muset tolik přemýšlet o tom, zda mi někdo roli v divadle nebo seriálu dá. Budu víc svobodná,“ míní.

Zároveň doufá, že ani po narození dítěte se to v jejím pracovním životě moc nezmění. „Čekáme s manželem miminko a myslím, že to bude hustý! Doufáme, že se nám ta práce moc nezmění, protože máme moc hodné babičky, které slíbily, že pomůžou. Takže to zvládneme, v létě se s kapelou pustíme do koncertování a v září se vrátím do divadla,“ plánuje.

Původně si herečka všechno plánovala jinak, ale příroda si to zařídila po svém. „Jsou to věci mezi nebem a zemí, ale jsme za ně moc šťastní. Už začínám čtvrtý měsíc, ale není to na mně moc vidět, protože stále chodím cvičit, nicméně malinko jsem nastavila klidnější režim,“ doplnila. I když přiznává, že občas, jak je kolem ní frmol, na těhotenství i zapomene.

„Je to nepopsatelný pocit, kdo to nezažil, nepochopí. Jsem zvědavá, co se stane. Chci hlavně, aby bylo spokojené mimčo i já,“ prozrazuje Korolová, která prý má prý zatím ukázkové těhotenství a cítí se dobře. ■