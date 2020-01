V upnutých plavkách se svalovec Vágner potil ve společnosti desítek žen: Bylo mi to příjemnější, než kdybych byl obklopen chlapy

Petr Vágner se odhalil. Super.cz

„Přišlo to jako nápad mé kolegyně z televize. Prý jsem si mohl zkusit něco jiného než adrenalinové aktivity. Tak mě propojila s vedením. Byl jsem tady asi třikrát a užil jsem si to. Lidé okolo mě se divili, že jsem vydržel do konce, protože na tomto cvičení většinou kolabují lidé, kteří dělají stejně náročné sporty jako já,” svěřil se moderátor během návštěvy Bikram Marketu, který na podporu projektu samoživitelek Fandím mámám uspořádali ve studiu bikram jógy.

Cvičení šestadvaceti póz fyzické jógy a dvou dýchacích cvičení v sále dokonale vyhřátém na 42 °C Petra docela chytlo. Musel se ale přece jen vyrovnat s tím, že ve vytopené místnosti cvičí velmi spoře oděný většinou jen v plavkách. „Když jsem chodil trénovat do Podolí, tak jsem taky musel nosit titěrné plavečky. I to jsem nakonec překonal. Když jsem přišel sem, tak jsem si vzal klasické plavky a bylo mi to upřímně příjemnější, než kdybych tam byl se třiceti chlapama,” smál se moderátor, který změnil na tento druh cvičení názor. „Vyvedl jsem se z omylu, protože jsem čekal, že budeme hlavně meditovat, ale bikram jóga je o něčem jiném a změnilo to pohled,” dodává Petr Vágner. ■