Mladinká kolegyně Aničky Slováčkové z Ordinace se vzdala své dlouhé hřívy: Věnovala ji na paruku pro onkologické pacienty

Viktorka Rybová si nechala ostříhat dlouhé vlasy, aby se z nich vyrobila paruka. Foto: archiv TV Nova

Viktorka uvažuje velmi vyspěle, a tak se rozhodla se své dlouhé vlasy ostříhat za účelem výroby paruky pro onkologicky nemocné dítě. „Inspirovala mě Anička Slováčková a také film Osmáci nepláčou, kde hlavní hrdinka měla také rakovinu a zkoušela si paruky. Zjistila jsem, že se paruky dělají i z lidských vlasů, a tak mě napadlo, že ty mé jsou dost dlouhé na to, abych je věnovala,“ říká Viktorka Rybová, pro kterou to bylo první větší stříhání.

„Ještě nikdy jsem si vlasy ostříhat nenechala, jen konečky,“ přiznává. Během stříhání byla trošku nervózní, ale z výsledku má radost. „Doufám, že až nějaká holčička tu paruku dostane, udělá jí radost a bude se cítit líp. Jsem moc ráda, že jsem to mohla udělat. Pokud má někdo tuhle možnost také, doporučuji to udělat. Udělá radost nejen sobě, ale i někomu jinému. Je to hezký pocit,“ dodává mladinká herečka, která vlasy věnovala prostřednictvím Nadačního fondu Daruj vlasy.

Radost z Viktorčina nápadu měla i Anička Slováčková, která o jejím záměru neměla ani tušení. „Viktorka mě moc překvapila a potěšila současně. Když mi přímo ze salónu poslala video se vzkazem, dojala mě. Měla hezký nápad, děkuju jí za něj. Třeba jím inspiruje i další dárce," věří Slováčková. ■