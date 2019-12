Neokoukaná tvář v nové pohádce Zdeňka Trošky: Jak se vám tahle blond kočička líbí?

Anastázie Chocholatá je novou tváří pohádky Zdeňka Trošky Zakleté pírko. Super.cz

"Vyrůstala jsem na Princezně ze mlejna Zdeňka Trošky, tak jsem byla moc ráda, když jsem u něj takhle velkou roli dostala. I natáčení bylo krásné, měli jsme krásné lokace v jižních Čechách, tak jsem si to užila. Zároveň to ale bylo náročné, protože jsem skoro v každém obrazu," vyprávěla nám na slavnostní premiéře filmu, který bude v kinech uveden na začátku ledna.

Stázka, jak se herečce říká, musela ale překonat svoji nejhorší fóbii. "Mám totiž panickou hrůzu ze žab. Ale jelikož vodník, který moji postavu doprovází, se v žábu mění, tak já vždycky musela sáhnout na živou hnusnou žábu a dát ji třeba do kapsy. Bylo to pro mě hrozné, ale nějak jsme to zvládli. To bylo ze všeho nejhorší," ještě se otřásla odporem mladá herečka, která momentálně natáčí i pro kanál Netflix.

Na premiéře to Stázce slušelo, ale velkou práci si prý nedala. "Řešila jsem to na poslední chvíli, protože jsem vůbec nevěděla, jestli zvládnu z Anglie, kde teď točím, dorazit. Takže jsem něco objednala na internetu a naštěstí mi to bylo," smála se blondýnka, která zvolila něžně růžové dlouhé šaty, přes které sice oblékla bílý kožíšek, ale zato mrzla ve stříbrných střevíčcích obutých naboso. ■