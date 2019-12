5 největších úspěchů Jennifer Lopez (50): Letošek byl jednoznačně rokem JLo!

Letošek byl jednoznačně rokem JLo. Profimedia.cz

Dobyla Hollywood

Jennifer Lopez se objevila na stříbrném plátně poprvé v roce 1986 a zahrála si od té doby v nespočtu filmů. Převážně se objevovala v romantických komediích. Kritiky byla naposledy doceněna za roli Seleny ve stejnojmenném snímku z roku 1997, jenž také nastartoval její hereckou kariéru. To se ale letos změnilo. Neprodleně po uvedení filmu Zlatokopky, který Jennifer produkovala a zároveň si v něm zahrála striptérku Ramonu, ji za herecký výkon opěvovali. A úplně poprvé si vysloužila nominace na cenu kritiků, Zlatý glóbus a Cenu Sdružení filmových a televizních herců, vše v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.

Na pódiu nemá konkurenci

Kromě toho, že se v první polovině roku objevila jako porotkyně ve třetí řadě reality show World of Dance, po sedmi letech také vyrazila na turné k příležitosti oslav svých 50. narozenin. Navíc se jí poprvé v životě podařilo vyprodat Madison Square Garden v New Yorku, kde probíhal jeden z koncertů. A aby toho nebylo málo, hned v únoru příštího roku ji čeká vystoupení na Super Bowlu, které si střihne se zpěvačkou Shakirou.

Módní ikona

Jennifer je mimo jiné majitelkou impéria na výrobu parfémů, jež má údajně hodnotu téměř 46 miliard korun. Letos vydala už 25. parfém s názvem Promise. Módní svět pak zaujala, když znovu oblékla legendární zelený model od značky Versace, a tentokrát v něm odhalila ještě o něco víc kůže. V ikonických šatech kráčela na přehlídce značky pro jaro/léto 2020 v Miláně a vypadala snad ještě lépe, než když je oblékla v roce 2000 na udílení cen Grammy.

Konečně našla lásku

JLo stála před oltářem celkem třikrát a zasnoubená byla čtyřikrát. Letos se zasnoubila popáté a k oltáři by ji měl odvést Alex Rodriguez, s nímž je ve vztahu skoro tři roky. Podle Jennifer je to konečně ten pravý, dokonale se prý s bývalou baseballovou hvězdou doplňují. A zásnubní prsten, který jí navlékl, také vůbec není k zahození. Jennifer se nechala slyšet, že by se nebránila ani rozšíření rodiny.

Životní forma

Ačkoliv oslavila padesátku, na jejím zevnějšku se zub času nepodepsal. Fanoušci nestačí žasnout nad jejím mladistvým vzhledem a pevnou postavou. Při trénincích v rámci přípravy na koncertní turné se chlubila svaly a nejednou se nechala slyšet, že je v životní formě.

Na zmíněnou roli Ramony ve Zlatokopkách se také musela fyzicky připravovat. Tréninky pole dance prý byly těmi nejnáročnějšími, jaké kdy absolvovala. Beze sporu se jí ale vyplatily. Nejen že má díky nim figuru naprosto dokonalou, ale na úvodní scénu, kde se představila skoro nahá u tyče, asi nikdo z diváků jen tak nezapomene. ■