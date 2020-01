Tamara Kotvalová prozradila, jaké bylo setkání s britskou zpěvačkou. Super.cz

Královna Pařížské Tamara Kotvalová (56) slaví se svým synem Martinem Jannou velké úspěchy. Svou návštěvou v butiku je potěšila britská popová star Ellie Goulding (33), která do Česka dorazila kvůli jedné speciální příležitosti, a to vybrat dárek pro svého manžela Caspara Joplinga .

„Ellie si přišla koupit hodinky. Bylo to velmi příjemné setkání. Povídaly jsme si o našich rodinách, o Vánocích. Všechno to bylo velmi přirozené. Je to naprosto normální a milá žena,“ svěřila se Tamara krátce po setkání se známou zpěvačkou, která v Praze vybírala šperk pro manžela k Vánocům.

Britská zpěvačka ale nebyla jedinou zahraniční celebritou, která si pro koupi šperků vybrala právě Prahu. „Díky tomu, že máme takto široký sortiment, jsme přivítali například pana Orlanda Blooma (43), který si u nás také koupil hodinky,“ pochlubil se Tamařin syn Martin Janna.

„Nebo pana Karla Gotta (✝80), kterého si velmi vážíme. Překvapil mě tím, že byl naprosto přirozený, velmi skromný a těmito vlastnostmi si mě tehdy získal. Celá ta spolupráce byla pohodová,“ pokračuje ve výčtu osobností jeho maminka.

Tamara se ale nezajímá pouze o luxus a blyštivé kameny. Angažuje se například v pomoci potřebným, za což také sklízí úspěchy. „Dlouhodobě podporujeme a zajímáme se o válečné veterány, takže jsem dostala od generála Emila Bočka vyznamenání. Bylo to pro mě velké překvapení a byla jsem nesmírně dojatá, takový milý vánoční dárek,“ prozradila na závěr podnikatelka. ■