Anně Vakili málem z výstřihu vypadlo poprsí. Profimedia.cz

Na vánoční večeři londýnského concept storu se to jen hemžilo bujnými dekolty. Ten svůj měla problém uhlídat Anna Vakili (29). Hvězda reality show The Love Island je v oblasti hrudníku opravdu velmi obdařená, a tak se jí poprsí dralo ven z modré kombinézy.

Anna se kvůli svým plným tvarům musela nedávno potýkat s trolly na sociálních sítích. Ti jí nadávali, že je tlustá a hejtovali její strie. Poslala jim jasný vzkaz v podobě snímku v bikinách na svém instagramovém účtu.

„Všichni, co mi nadávají za to, jak vypadám, mi mohou políbit můj tlustý zadek, strie a to všechno,“ napsala k fotce na níž nastavuje do objektivu pozadí. Hanlivých komentářů si prý nevšímá, jak přiznala Daily Mailu.

Ostatně je na ně zvyklá. V minulosti se musela potýkat i s rasistickými nadávkami kvůli svému íránskému původu. Doplnila ale také, že v poslední době dodržuje přísný cvičební režim. ■