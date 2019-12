Chloe Sims Profimedia.cz

Z outfitu jí vykukovalo i rajcovní krajkové prádlo, v němž se přifouknuté silikony krásně vyjímaly. Chloe je hvězdou reality show The Only Way Is Essex, známou také pod zkratkou TOWIE. Patří k výraznějším osobnostem a pro ostré slovo nejde daleko, ani když jsou kolem ní kamery.

Na své silikony je pyšná a vystavuje je při každé příležitosti. A občas na ně i někoho naláká. Minulý měsíc byla spatřena, jak opouští klub s bývalým partnerem Pamely Anderson, fotbalistou Adilem Ramim. Jak je známo, tomu Pamela dala kopačky kvůli nevěře a rozchod prožívala velmi emotivně a veřejně. Nařkla ho dokonce z psychického týrání a fyzického násilí. Zdá se, že francouzského fotbalového obránce ale silikony neomrzely. ■