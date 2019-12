Máte vnady číslo 10? Žádný problém. Nela Slováková šije i plavky, které prý vypadají jako padáky

Nela Slováková Super.cz

"Poslouchám své zákaznice. Chtěli větší vrchní díly, tak jsme se to pokusili vymyslet. Šijem i velikosti 8-10," řekla Super.cz Nela, která si splnila sen a v Brně si otevřela luxusní butik s neonovými plavkami.

"Ako padák to vyzerá," odpověděla na otázku, jak tak velké velikosti vypadají. "Já bych to asi vidět nechtěl," dodal s úsměvem její přítel, hokejista Lukáš Kozák. "Našim zákaznicím, co si kupují větší velikosti, to moc sluší," rychle ho okřikla Slováková. ■