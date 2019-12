Český youtuber a idol dívek je single! Krasavec, kterého sleduje 569 tisíc fanoušků, si udělal profil na seznamce

Martin Carev Super.cz

"Jsem single, přítelkyni hledám, ale nechávám tomu volný průběh. Čekám, co přijde," řekl Super.cz s tím, že má profil na seznamce, aby tomu šel trochu naproti.

Svěřil také, že třeba na Instagramu zprávy od fanoušků nečte. "Během posledních let to začalo být na hranici dobrého mentální zdraví. Měl jsem v hlavně šest set tisíc hlasů, které mi říkaly, jak se mám chovat. Proto jsem to omezil a nečtu to tolik," uvedl na natáčení videoklipu k novému singlu Malý princ zpěváka Zdeňka Hrubého, který ho přizval ke spolupráci. V klipu hraje po boku hvězdné tenistky Karolíny Muchové.

"Je to fajn, trénoval jsem na hraní posledních pět let na YouTube, tak snad se mi to podaří," usmíval se Martin, jenž se sám začal také věnovat i zpěvu. "Je to pro mě další způsob, jak být tvůrčí. Skládám si písničky. Doufám, že se mi to bude dařit," dodal. ■