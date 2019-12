Vánoce mezi palmami a soby! Natálka Grossová bude na Štědrý den v plavkách na pláži

Natálka Grossová oslaví svátky v teple. Super.cz

Poslední roky byly s maminkou a sestrou v Česku. Ráda ale vzpomíná na Vánoce v Miami, kde v minulosti svátky často slavily.

"Miluju sníh, ale tady je většinou blátivo. Když můžu být u moře, dělá mi to dobře. I ze zdravotních důvodů. Často bývám nemocná, tak mi to pomáhá. Navíc teplo zbožňuju," objasňuje Natálka, která tentokrát nepoletí do Miami, ale na pár dní do nedaleké Dubaje.

"Pojedeme s mamkou, ségrou a jejím přítelem. Bude to rodinné," dodala na vánočním večírku v GoJa Music Hall. Už začátkem ledna ale musí být zpět. Od 10. ledna začíná Čarodějce nová muzikálová sezóna. ■