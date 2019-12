Na stará kolena se nechal nafotit úplně nahý: Rockovou legendu Stevena Tylera (71) jste ve sprše ještě neviděli!

Steven Tyler překvapil hanbatým snímkem. Profimedia.cz

Steven Tyler (71) je beze sporu legendou hudebního průmyslu. A že prožil život jako opravdová rocková hvězda se vším všudy, není tajemstvím. Frontman kapely Aerosmith ale ještě zdaleka nekončí. V rámci focení pro Haute Living se neváhal svléknout úplně do naha. A nutno podotknout, že výsledek opravdu stojí za to.

Ve sprchovém koutě ho nafotil fotograf Brian Bowen Smith, který se výslednými snímky pochlubil i na Instagramu. Na prvním je rocker zachycen v ručníku a brýlích, ale pokud kliknete na šipku doprava, naskytne se vám pohled na Tylera, jak ho Pánbůh stvořil. Mužství si zakryl dlaněmi, takže fanouškům přeci jen nechal malý prostor pro představivost.

V rozhovoru se otec herečky Liv Tyler rozpovídal o své závislosti na drogách. Uznal, že 80. léta pro něj byla hrozná a drogy ho málem zničily. Upozornil také, že v té době neexistovaly protidrogové léčebny, ale pouze mentální instituce.

„Odebral jsem se tam v letech 1984, a pak 1986, ale moc jsem to nepochopil,“ řekl o léčení s tím, že byl prvním z kapely, kdo vyhledal odbornou pomoc. K tomu ho prý donutili kolegové z Aerosmith a management.

„Dostal jsem se z toho, ale trvalo mi mnoho let, než jsem jim odpustil, že mě tam strčili, zatímco oni si užívali někde na dovolené,“ přiznal. „Dnes jsem za to pochopitelně vděčný a dlužím jim velké díky za to, že jsem čistý,“ dodal na závěr. ■