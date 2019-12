Tereza Pergnerová plakala dojetím: Jak pomohla statečné mamince tří dětí, které tragicky zahynul manžel?

V osmém díle se tým pořadu Mise nový domov vydá do Říma. Video: TV Nova

Tereza Pergnerová (45) a tým Mise nový domov umí vyčarovat nejen nové bydlení, ale také splnit tajná přání. To se jim podařilo v případě maminky Elišky, kterou zkouší osud.

S manželem Markem a třemi dětmi žila spokojený rodinný život. Dokonce si před časem koupili starý domek, který chtěl Marek zrekonstruovat, aby měly děti vlastní pokojíky a Eliška vysněnou pergolu. Jenže všechny plány změnil jeden nešťastný den, když se rozhodli odjet na výlet.

Marek byl zapálený do rekonstrukce a chtěl svým milovaným vytvořit nové hnízdo co nejdříve, rozhodl se proto ještě chvíli pracovat a dorazit za nimi později. Na své oblíbené motorce přijel v pořádku, ale během zpáteční cesty, potom, co se s Eliškou i dětmi rozloučil slovy „Uvidíme se doma“, už se domů nikdy nevrátil. Havaroval a po pár dnech, kdy se lékařský tým snažil o jeho záchranu, svůj boj prohrál.

Eliška zůstala ze dne na den sama na tři děti v opuštěném domě, který nutně potřeboval zrekonstruovat. V těžkých chvílích jí vždy pomáhala víra v Boha a pravidelně se za sebe i všechny blízké modlí. Tým Mise nový domov tedy napadlo připravit Elišce kromě rekonstrukce domu ještě jedno velké překvapení. Nebylo ale úplně jisté, zda vyjde.

Vypravili Elišku do Říma a pokusili se jí zprostředkovat setkání s nejvyšším představitelem katolické církve papežem Františkem. Nejen, že se podařilo, ale dobrosrdečná bojovnice Eliška navíc od papeže dostala požehnání. Svým očím nemohla uvěřit ani dojatá moderátorka Tereza Pergnerová. ■