Jak je na tom zdravotně Jack Nicholson (82), který se úplně stáhl do ústraní? Hercův vnuk promluvil o jeho stavu

Jack Nicholson se synem Rayem na zápase Lakers Profimedia.cz

V posledním roce se legendární herec Jack Nicholson (82) úplně stáhl do ústraní, konkrétně do losangeleských hor, kde žije. Pohodlí domova příliš neopouští. Naposledy byl na veřejnosti spatřen v lednu letošního roku, kdy se synem Rayem zavítal na zápas Lakers.

Zápasů svého oblíbeného týmu se v minulosti účastnil pravidelně, fanoušci se tak letos právem strachovali o hercovo zdraví. Nicholsonův vnuk Duke Norfleet nyní všechny uklidnil, když se vyjádřil k dědečkovu zdravotnímu stavu. „Má se skvěle. Jede pořád na 100 %,“ uvedl v rozhovoru pro The Hollywood Reporter dvacetiletý herec.

Dodal, že s dědou v jeho domě strávil i Díkůvzdání. Přiznal také, že se s ním o práci raději moc nebaví. K herectví se sám dostal prý náhodou. Syn Vala Kilmera Jack Duka prý představil hudebnímu managerovi, který jej obsadil do videoklipu. Po něm dostal nabídku na roli ve filmu My s oscarovou Lupitou Nyong'o v hlavní roli. A to prý režisér filmu ani nevěděl, kdo je Dukovým dědečkem.

Oproti tomu Jack Nicholson bere svůj důchod prý velmi vážně. Když za ním přišli s tím, že se bude točit pokračování Kubrickova legendárního Osvícení s názvem Doktor Spánek (oba filmy vznikly na motivy stejnojmenných knih od Stephena Kinga), ke spolupráci ho nepřiměli.

Ve filmu s Ewanem McGregorem v hlavní roli se tak objevil Nicholsonův dvojník Henry Thomas. Tvůrci museli pečlivě zvolit úhly záběrů, které ještě počítačově upravili, aby scéna působila důstojně. Shodli se totiž, že Nicholsona, na rozdíl od jiných postav, v roli jednoduše nemohl nikdo nahradit. Doktor Spánek běží v českých kinech od 14. listopadu. ■