Marek Dědík s rodinou Foto: archiv M. Dědíka

„Vždy jsem toužil mít velkou rodinu, byl to můj velký sen. Už při narození Bertrama Josefa jsem věděl, že chci další dítě, a to přišlo rychleji, než jsem čekal. Druhé dítě se má narodit na jaře roku 2020, pohlaví nechceme znát a necháme se překvapit,“ řekl Super.cz Dědík, který se už moc těší na nadcházející vánoční svátky.

Marek Dědík so roli tatínka užívá.

Super.cz

„Vánoce prožijeme v České republice. Před Štědrým dnem jedeme na hory do Špindlerova Mlýna načerpat trochu energie, odpočinout si a ukázat Bertramovi sníh, ale přímo na Štědrý den budeme doma v Praze, kde budeme slavit klasické české Vánoce s cukrovím, pohádkami, koledami a štědrovečerní večeří,“ prozradil sympatický tanečník.

„Nejvíce se těší Bertík na to, co dostane od Ježíška pod stromeček. Vánoce mají úplně jiný rozměr s dítětem. Příští rok to teprve bude jízda, až budeme čtyři,“ zasnil se Dědík. ■