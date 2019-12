Tři měsíce po porodu ve společnosti: Miluška Bittnerová konečně odhodila berle a vypadá skvěle

Miluška Bittnerová Foto: Miss Junior

To se dávno změnilo. Po porodu herečka parádně zhubla a vypadá skvěle. Sice neběhá, ale chodí už bez berlí. "Jsem za to moc ráda. Lépe se tak můžu starat o Betynku a ona se tak nějak stala středobodem mého vesmíru. Bála jsem se, jak to budu zvládat, jestli to dokážu, ale všechno přišlo samo,“ řekla nám Bittnerová na finále soutěže krásy pro mladé dívky.

Miss Junior se stala šestnáctiletá brunetka Adriana Brabencová. "Jsem na výsledek moc pyšná. Naše soutěž nehledá ramínko na šaty, ale osobnost. To bylo letos splněno do posledního detailu," dodala herečka.

V porotě s ní zasedla mimo jiné i Dominika Gottová, která má po návratu z Finska do Česka nečekaně bohatý program. ■