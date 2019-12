Bývalá partnerka Bradleyho Coopera provokovala fanoušky sexy snímkem: Krásná Irina se vyprsila jen ve spodním prádle

Irina Shayk se zvěčnila v prádle. Profimedia.cz

Bradley a Irina se v péči o dceru střídají. Rozešli se v létě po nekonečných spekulacích, že jim to ve vztahu neklape. Byli spolu čtyři roky. Modelka se nechala slyšet, že na muže nemá momentálně ani pomyšlení a její hlavní prioritou je péče o dceru.

Cooper, o němž se navíc hojně spekulovalo, že měl poměr s kolegyní z filmu Zrodila se hvězda Lady Gaga, zůstává podle všeho také single. Po ovacích na zmiňovaný snímek se herecky lehce odmlčel, ale v příštím roce bychom ho měli vidět hned ve dvou filmech, a to The Prince of Providence a Bernstein, kde si nejen zahraje hlavní roli, ale stojí také za scénářem a režií. ■