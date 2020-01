Zpěvačka Ellie Goulding navštívila Prahu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Michaela Feuereislová

Nikdo nevěděl, že do Prahy přijede hvězda popu a světová star, britská zpěvačka Ellie Goulding (33). Tentokrát ji do české metropole nepřivedlo koncertní vystoupení, ale soukromá záležitost. Rozhodla se právě v Praze koupit dárek manželovi, který pořídila v jednom z monobrandových butiků. Nám se podařilo být u toho a zeptat se Ellie, jak se jí v našem hlavním městě líbí.

„Miluju to tady. Nevěděla jsem, že tu mám tolik fanoušků. Musím se vrátit zpět a zazpívat nové písničky, protože už je to opravdu dlouho, co jsem tu nebyla,“ řekla Super.cz sympatická blondýnka, která nazpívala píseň k populárnímu snímku Padesát odstínů šedi.

O zpěvačce je známo, že se zajímá o charitu i životní prostředí, a proto se nám později svěřila, že má v plánu změnit i svůj způsob dopravy na koncerty. „Mám ráda cestování. Příští tour bych chtěla zkusit cestovat bez letadla, chtěla bych jet vlakem. Udělám, co bude v mých silách, abych to mohla udělat co nejvíc ekologicky. Snažím se to všechno vymyslet, ale bude to někdy v příštím roce,” usmála se kráska.

Co se týká typicky české gastronomie, tu prozatím nevyzkoušela. Národem oblíbenou svíčkovou by ale v budoucnu ráda ochutnala, ovšem bez masa. Jak nám Ellie později prozradila, je vegetariánka. ■