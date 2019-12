Dominika Gottová si po útěku od manžela hledá v Praze práci. Naskytly se jí už dvě zajímavé nabídky

Dominika Gottová už se ohlíží po nové práci. Michaela Feuereislová

Po návratu do Česka jen září. Dcera Karla Gotta (✝80) dál nechtěla snášet útrapy v manželství s finským hudebníkem Timem Tolkkim a po letech se přestěhovala do rodné země. Dominika Gottová (46) ale rozhodně nezahálí a už krátce po návratu si začala v Praze hledat práci.

Samozřejmě chce dělat v oboru, na který je zvyklá a ve kterém také v posledních letech pracovala ve Finsku. Ale naskytla se jí i jiná nabídka a Dominika by mohla skončit jako její táta za mikrofonem. „Naskytly se mi už dvě nabídky. Jedno je práce za barem, na což jsem vyučená a mám s tím letité zkušenosti, takže by bylo fajn, kdyby to dopadlo,“ prozradila nám s úsměvem Dominika.

„A potom se mi naskytla externí nabídka na Frekvenci 1, což musím říct, že mě velmi baví,“ dodala pro Super.cz Gottová, která se tak rozhlíží v úplně novém oboru. „Je to úplně nová věc. Musím myslet taky do budoucna, protože za barem nemůžu stát do důchodu a v šedesáti by mě tam asi nechtěli. Ale takovou práci v rádiu vlastně může člověk dělat, dokud neskoná. Jsou tady super lidi a libí se mi tady s nimi,“ prozradila Gottová, která by za obě práce byla ráda. ■