Jak se jí daří po odchodu od manžela? Dominika Gottová promluvila o novém životě v Česku

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Po letech v nefunkčním svazku se vrátila domů a začíná žít nový život, což se jí evidentně daří. V exkluzivním rozhovoru pro Super.cz prozradila, jak se jí v Praze líbí.

„Je to úplně něco jiného. Je to tady pozitivnější a veselejší než ve Finsku. Mám mnohem bohatší program, protože ve Finsku jsem tolik přátel neměla. A v těch tvrdých zimách se mi ani nikam nechtělo chodit. Když jsem nemusela do práce, tak jsem byla radši doma,“ svěřila se Dominika, která jen zářila.

„Tam jsem si na zimu nikdy nezvykla, jako dítě jsem zimu měla ráda, chodila jsem pravidelně lyžovat a potom jsem začala inklinovat k teplejšímu podnebí a sníh ráda nemám. Zima v Praze se mi ale líbí,“ svěřila Gottová, která se tu nenudí. Dokonce se objevila v porotě soutěže Miss Junior.

„Bylo to poprvé, co jsem byla v porotě nějaké soutěže. Nejdřív jsem se bála, že se mi budou líbit všechny a nebudu si moct vybrat. Nakonec se vybrat muselo, ty holky byly všechny fajn a sympatické. V porotě jsem se potkala s Miluškou Bittnerovou a shodly jsme se, kdo se nám líbí. A musím říct, že Miluška je báječná,“ prozradila Dominika, která je šťastná, že má kolem sebe v Praze, po několika těžkých měsících, spoustu přátel. ■