Jason Derulo Michaela Feuereislová

Není to tak dávno, co zpěvák Jason Derulo způsobil mezi svými followery rozruch, který následně přesáhl jeho instagramový profil. Stačilo jediné: sdílet fotku v obtažených plavkách. Lidé okamžitě začali komentovat, že si k velikosti svého mužství dopomohl graficky, vznikaly různé parodie. „My Haiťané vypadáme trochu jinak,“ reagoval na mínění fanoušků s tím, že nejde o Photoshop.

Fotka už na jeho profilu není, podle slov zpěváka mu ji Instagram smazal, protože nebyla v souladu s pravidly platformy. „Měl jsem na sobě plavky! Nemůžu za svou velikost,“ postěžoval si.

Fotka, která spustila lavinu reakcí

A retušovalo se prý i v novém filmu Cats, v němž Derulo hraje jednu z hlavních rolí. Alespoň to zpěvák tvrdil v radiové show SiriusXM.

„V Cats jste v punčochách, to mi nutí myšlenku, že....,“ začal moderátor Andy Cohen větu, kterou Derulo dokončil slovy: „Odstranili mi č****a? Jo, upravili to. Všiml jsem si.“ Poté, co se oba dosmáli se pak moderátor ještě jednou zeptal. „Myslíte, že vyretušovali váš penis z filmu Cats?“ Zpěvák o tom nepochybuje: „Na 125 %. Viděl jsem trailer,“ odpověděl.

Do výsledné podoby Derulovy postavy prý zasáhli grafici

V americko-britském hudebním filmu, jenž vychází ze stejnojmenného divadelního muzikálu, se vedle Derula objeví i další hudební hvězdy Taylor Swift nebo Jennifer Hudson. Ty herecké zastupují například Judi Dench, Idris Elba, Rebel Wilson nebo James Corden. Do českých kin má snímek přijít v lednu. ■