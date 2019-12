Petr Ryšavý si z Čarodějky přes Vánoce odskočí zpívat do kostela. Super.cz

Od 22. prosince, kdy se hraje letos muzikál Čarodějka naposledy, bude mít prázdniny i představitel milovníka Fiyera Petr Ryšavý. A na volno, které stráví s rodinou, se těší už teď. "Přes rok si je neužiju, tak jim to chci vynahradit. Půjdu s mladší ségrou do lesa a tak," začal s vyprávěním, jak si svátky hodlá užít.

"Máme pauzu v Čarodějce, ale všichni ti umělci říkají, jak jsou hrozně zaneprázdnění a mají vánoční koncerty. Já sice taky budu zpívat u nás v kostele, ale hlavně budu odpočívat," svěřil, že z vesnice Řisuty, odkud pochází, nevytáhne paty.

"Náš kostel je odsvěcený a trochu zanedbaný, ale stejně je tam krásná atmosféra. Budu zpívat s kytarou i s pianistou nebo housličkama a zpívají tam i děti z naší základní umělecké školy ve Slaném. Je to takový vánoční program pro seniory," přidal podrobnosti.

"U vánočního stolu se sejdeme vždycky v pěti lidech, plus hodně pejsků a zvířat okolo. Ale to hlavní zvířátko je na stole, mrtvé. Kapřík. Ale já jím i vepřové a kuřecí řízky, takže si dám celý set. Už aby to bylo. Miluju i bramborový salát, ten bych mohl jíst pořád," nemá zatím problémy s udržováním figury Petr. ■