Malvína Pachlová připravuje kolumbijskému příteli ryze české Vánoce. Michaela Feuereislová

S herečkou Malvínou Pachlovou jsme se potkali na zahájení Czech Design Weeku, takže na přetřes přišla možnost, zda by si právě tady vybrala dárečky pod stromek. "Já miluju designové šperky a oblečení, takže design je mi velmi blízký. Takže kdybych měla hrozně moc peněz, tak bych chtěla žít jenom v designovém bytě, ale to bohužel zatím není možné, na to nemám prostředky," svěřila.

"A pokud jde o Vánoce, moc ráda bych přešla na model úplně bez dárků. Ale to od okolí ještě není tak docela přijímáno. Mě by nejvíce potěšilo to, kdyby lidi akceptovali, že se sejdeme a máme hezký čas a nic si nedáme, protože je to zbytečné. Ale když už by mě chtěl někdo potěšit, tak určitě designový dárek – buď nějaké náušnice nebo vlastně cokoliv. U nás doma se radujeme z maličkostí," dodala.

Malvína bude Vánoce trávit s partnerem a rodinou. "Tradice ani tak moc nedodržujeme. My se snažíme, abychom alespoň na Štědrý den do šesti do večera měli uklizeno a uvařeno. A musíme stihnout umýt okna. To je taková naše tradice, že u nás musí být na Vánoce umytá okna. S tím já se těžko smiřuju, ale chápu, že svoje rodiče tyhle zvyky neodnaučím, takže to akceptuju," krčila rameny.

Pokud jde o menu, vládne u nich klasika neovlivněná původem jejího přítele. "K večeři máme klasicky rybu, řízky, vinné klobásy, bramborový salát, křen a knedlíčkovou polévku," upřesnila.

A co čeká Malvínu v příštím roce? "Budu zkoušet novou divadelní hru a pokračovat bude natáčení seriálu Ulice, kde je na co se těšit, protože vztahy budou vyhrocené. Dále mě čeká i nějaký dabing," plánuje. ■