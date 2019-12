Na sjezdovce ji nepřehlédnete: Nikol Švantnerová stráví na horách velkou část zimy

Nikol Švantnerová tráví zimu na horách. Super.cz

Modelka Nikol Švantnerová (26) má nepřeberný počet plavkových kreací na léto, nezaostává ale ani se zimní výbavou na svah. Není to jen výstřelek, na zasněžených svazích stráví velkou část zimy. První hory už má za sebou, s přítelem Patrikem vyrazila do Rakouska. A na sjezdovkách byla k nepřehlédnutí.

Nikol totiž volí hodně výrazné barvičky bund i lyžařských kombinéz. Letos svítí ve žlutozelené kombinaci, která je vidět i v mlze. "Jezdím na snowboardu i na lyžích a jezdíme na hory opravdu hodně často. Ne vždycky je úplné azuro a někdy to vypadá tak, že projíždíte mlhou a nevidíte ani to, co je metr před vámi. A mě tedy vidět je snad i dole z lanovky. Už kvůli bezpečnosti jsou to ideální barvičky," míní Nikol.

"Je to divočina, ale mně se to líbí, i když mám v šatníku i střídmější barvy. Pro mě je důležité nejen to, jak oblečení na lyže vypadá, ale hlavně, jak je funkční. Nejsem typ, který by postával v après-ski barech, ale opravdu jezdím. A někdy je i minus dvacet stupňů," dodala Nikol, která už má za sebou lyžování v Rakousku. Teď se s partnerem a rodinou chystá tradičně do slovenských Tater a také do Itálie. "Můj prosinec je opravdu jenom v horách," uzavřela. ■