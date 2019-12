Na Kata Mydláře chce být ve formě: Honza Kopečný rozjel krabičkovou dietu a trápí se ve fitku

Jan Kopečný promluvil o nové roli. Super.cz

„Já si většinou na tohle období dávám dietu, chci být fit, takže mi začala krabičková dieta a poměrně intenzivní cvičení. Bohužel mě se cukroví netýká,“ svěřil se nám muzikálový zpěvák, který to rozhodně bere vážně.

„Chodím čtyřikrát i pětkrát týdně cvičit. Jsem poměrně noční tvor, takže já neumím přes den ani dopoledne a jdu cvičit opravdu večer, takže třeba kolem desáté hodiny mě někdo potká. Já si raději přispím a jdu o to později spát,“ dodal Kopečný.

Toho ve formě uvidí v novém roce fanynky nejen na koncertě, ale i na divadelních prknech. Honza totiž přijal novou roli v obnovené premiéře muzikálu Kat Mydlář.

„Bude to taková moje premiéra. Nicméně tenhle muzikál jsem viděl už tolikrát, že si myslím, že ho znám do detailů a těším se na to. Je to nová role v Divadle Broadway, kde já jsem tak nějak na domácí půdě, takže se těším,“ prozradil na tiskové konferenci muzikálu s tím, jakou roli dostal. „Budu hrát mladého Jesenia. Je to taková milá, romantická postava,“ dodal Honza. ■