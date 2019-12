Ilustrační foto Profimedia.cz

Vánoce jsou označované za svátky klidu a míru. Vzrušující čas příprav, zdobení stromečku a rozbalování dárků ale nahrává i situacím, při nichž je poměrně složité udržet nervy na uzdě a klid zachovat. Podívejte se na videu, co všechno se může o svátcích dít, a buďte rádi, že to nejhorší, co potkalo vás, je další pletený svetr s jelenem...